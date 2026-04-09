«Герань» уничтожила мобильную огневую группу ВСУ под Полтавой

БПЛА «Герань» поразил мобильную огневую группу ВСУ в районе Полтавы. Об этом сообщило Минобороны России, продемонстрировав кадры боевой работы.

На видео в тепловизионном режиме зафиксирован автомобиль противника на дороге, а также присутствие личного состава рядом с техникой.

В кадре оператор взял цель на сопровождение - машина и находящиеся рядом военнослужащие подсвечиваются прицельной меткой. После этого беспилотник точно выходит на цель и наносит удар. По данным оборонного ведомства, мобильная огневая группа ВСУ была уничтожена.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры применения беспилотников «Герань» по личному составу и пункту временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белый Колодезь Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.