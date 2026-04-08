Дандыкин связал удар ВС РФ по Одесской области с атакой ВСУ на судно в Азовском море

Удар беспилотниками «Герань» по военным целям в Вилково Одесской области мог стать ответом на атаку Украины по сухогрузу в Азовском море. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«После того, что случилось в Азовском море, когда потопили зерновоз... наши военные могут наносить удары по всем судам, которые находятся в одесских портах. Можем отвечать серьезно без оглядки на то, кто и что скажет, потому что борзота налицо», — сказал он.

По его словам, порты в Одесской области используются странами НАТО для поставок вооружений и боеприпасов. Он допустил, что под удары «Гераней» могли попасть и другие грузы, включая топливо и энергоресурсы.

До этого Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщил, что в ночь на 7 апреля был уничтожен военный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Вилково. По данным военкоров, российские военные использовали не менее 20 дронов типа «Герань-2», которые действовали по единому сценарию с целью перегрузки систем противовоздушной обороны ВСУ.

5 апреля сообщалось, что украинские беспилотники атаковали сухогруз «Волго-Балт», перевозивший зерно. Оно находилось в 300 милях к северу от Керчи. На борту судна находились 11 человек. Отмечалось, что девять членов экипажа эвакуировались на лодке-капсуле и добрались до территории Херсонской области.

Ранее возле Одессы утонуло судно с военными поставками НАТО после удара дрона «Герань».