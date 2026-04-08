Зеленского заподозрили в продаже дронов врагам США и Израиля

В попытке толкнуть украинские дроны и опробованные в войне беспилотные технологии Зеленский, похоже, переступил запретную черту. Так считает военный эксперт Алексей Суконкин. Он сопоставил недавний недельный бизнес-тур Зеленского по странам Ближнего Востока и некоторые знаковые военные события, которые там произошли.

Что предлагал Зеленский Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Бахрейну, Катару и другим странам Залива, оказавшимся, сами того не желая, в огне большой войны и под огнем иранских беспилотников «Шахед» (прототип российских «Гераней»)? Боевые дроны (с гибкой системой скидок); операторов с богатым боевым опытом; управленцев, якобы способных выстроить систему противодроновой обороны «под ключ».

Вроде, заманчиво. Кое-кто из арабских стран даже решил попробовать, подписав какие-то соглашения. Но эта коммерческая активность очень не понравилась бизнесмену Трампу. Он дал понять, что продавать оружие в товарных объёмах на этой планете могут только США. Тем более, что ВПК США уже вложился в производство дорогих дронов-перехватчиков и ударных беспилотников. Поэтому поделкам «made in Ukraine» на рынке делать нечего.

После этого, как отмечает Суконкин, произошла история с поражением некоего объекта в Дубае, где в момент удара оказался 21 украинский специалист беспилотных систем. У эксперта есть свое предположение, кто именно ударил по этой «бизнес-точке» Зеленского в Эмиратах. Он считает, что по украинцам могло прилететь от Штатов.

«Не кажется ли, что это было «последнее американское предупреждение», исполненное «под чужим флагом» (обвинив при этом иранцев?», - задает он риторический вопрос.

В свою очередь, эксперт увидел украинский след в другом эпизоде этой войны. В конце марта из Ливана неожиданно пошли интересные видео с поражением FPV-дронами израильских танков «Меркава» и тяжёлых бронетранспортёров «Намер». По словам эксперта, до этого момента ЦАХАЛ вообще не утруждал себя защитой от ударных беспилотников (ибо их не было в перечне вооружения «Хезболлы»), и как следствие, первые удары оказались более чем эффективными.

За неделю появилось два десятка подтверждений поражения израильской техники FPV-дронами. «Хезболла» дала понять, что это их рук дело, однако, отмечает Суконкин, уровень мастерства операторов говорит, что это были более чем опытные специалисты, причем не местные. Эксперт считает, что у врагов Израиля были опытные инструкторы из числа украинских военных.

Ну, и «вишенка на торте» во всей этой укробеспилотной истории - визит Зеленского в Сирию, к террористу (ладно – к бывшему) Ахмаду аш-Шараа, называющему себя лидером страны. Суконкин убежден: два этих деятеля непублично обсуждали поставки украинских дронов. Стоит отметить, что у новых сирийских властей очень напряженные отношения с… Израилем.

По мнению эксперта, не исключено, что украинские FPV-дроны вскоре могут оказаться в… армии Ирана. Эта страна более всего заинтересована в резком наращивании запасов ударных дронов тактического звена, которых у нее, к сожалению, в настоящее время нет!

Вот как Суконкин объясняет логику предпринимательской деятельности Зеленского: в Киеве хорошо понимают, что США уже урезали Украине военную помощь, а текущая риторика Трампа не оставляет шансов на былые отношения, и даже более того, всё говорит о том, что вскоре, под гнётом военно-политической обстановки, США будут вынуждены оптимизировать приоритеты своих отношений с «союзниками». В результате Киев может быть полностью отчуждён от американского покровительства. Недавно, например, США, без всяких объяснений перед Украиной, отправили в Израиль ракеты к ЗРК Patriot, предназначавшиеся для защиты Киева.

По мнению эксперта, «Зеленский окончательно созрел снабдить анти-американо-израильскую коалицию своими ударными беспилотниками, чётко осознавая, что хранить верность таким «партнёрам» у него больше нет никаких политических оснований».