Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в частных разговорах высказываются за военный переворот с целью смещения главы государства Владимира Зеленского. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Николай Розбицкий в беседе с ТАСС.

«Военнослужащие между собой обсуждают, как сделать (военный) переворот власти, чтобы сменить Зеленского», — рассказал пленный, добавив, что бойцы ВСУ считают Зеленского клоуном.

Стало известно о возникшей на Украине проблеме из-за мобилизации

Ранее бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Верховную Раду объявить Зеленскому импичмент. По его словам, Зеленский незаконно лишил гражданства экс-мэра Одессы Геннадия Труханова и нарушил Конституцию.