ВСУ бьют по вышкам связи в Энергодаре, качество просело

Власти Энергодара заявили о систематических ударах вооруженных сил Украины по объектам сотовой связи. Противник пытается полностью лишить город мобильной сети, сообщил мэр Максим Пухов.

Градоначальник уточнил, что удары приходятся непосредственно по базовым станциям. Такие атаки фиксируются ежедневно. Специалисты оперативно восстанавливают поврежденное оборудование, однако качество связи в городе уже заметно просело.

Армия России с трех ударов уничтожила живую силу ВСУ

Пухов добавил, что сейчас принимаются все возможные меры для стабилизации ситуации и сохранения устойчивой работы сотовых сетей. Соответствующее видео мэр опубликовал в Telegram-канале телеканала ЭНТВ. Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.