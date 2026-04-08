Британия вывела войска из Ирака после иранских обстрелов

Великобритания приняла решение вывести своих военнослужащих с территории Ирака. Причиной стали регулярные обстрелы со стороны Ирана. Об этом сообщает газета The I Paper со ссылкой на информированный источник в оборонной сфере.

Издание приводит две ключевые причины эвакуации. Первая прямая угроза жизни британских военных. Вторая стратегический дипломатический риск, поскольку военнослужащие практически интегрированы в американскую систему и могут стать законной мишенью.

The i Paper: Британия не предоставит США свои базы для ударов по мостам Ирана

В Ираке находились около 200 британских военных. Они занимались обучением местных сил для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (признана террористической организацией, ее деятельность в России запрещена).

Ранее в сети публиковались кадры, на которых запечатлен взлет американских бомбардировщиков B-52 с территории британской авиабазы. Дата и время съемки в публикациях не уточнялись.