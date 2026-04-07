В Израиле назвали причину удара по синагоге в Тегеране

Синагога Рафи Нии в Тегеране стала «сопутствующим ущербом» в результате удара по иранскому высокопоставленному офицеру из «Хатам аль-Анбия», иранского военного командования по чрезвычайным ситуациям, пишет The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

По данным газеты, еврейская община Ирана насчитывает от 8000 до 15000 человек, большинство из которых проживает в Тегеране, Исфахане и Ширазе.

В республике сохранились 25 синагог, а также несколько кошерных ресторанов, дом престарелых, кладбище и еврейская библиотека.

В ведомстве отметили, что Армия обороны Израиля сожалеет об уничтожении здания синагоги.

«Поступили сообщения о том, что в результате удара также пострадала расположенная неподалеку синагога. ЦАХАЛ сожалеет о сопутствующем ущербе синагоге и подчеркивает, что удар был направлен на высокопоставленную военную цель в вооруженных силах режима», — подчеркнули в пресс-службе.

В ЦАХАЛ заметили, что предприняли шаги для «минимизации риска причинения вреда гражданскому населению» в результате удара, «включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение».

«К сожалению, во время еврейских праздников израильское государство напало на нас и не пощадило даже евреев в Иране, атаковав одну из наших старых и священных синагог», — отметил Хомаюн Самех, представитель еврейской общины в иранском парламенте и глава Еврейской ассоциации в Тегеране.

По его словам, храм был полностью разрушен при ударе, свитки Торы остались под обломками.

Ранее сообщалось, что в результате ударов ВВС США и Израиля по иранским городам были уничтожены тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе, школы, мечети, старинные дворцы, церкви, синагоги, памятники, университеты.