Иран пригрозил расширить список целей в случае ударов США по электростанциям

Иран расширит список целей на Ближнем Востоке, если США атакуют его электростанции. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник.

По его словам, в этом случае ударам подвергнутся объекты компании Saudi Aramco, нефтеналивной порт Янбу в Саудовской Аравии и трубопровод Фуджейра в ОАЭ.

Источник отметил, что если президент США Дональд Трамп реализует свои угрозы в отношении Ирана, то это может привести к резкому росту цен на нефть — вплоть до 200 долларов за баррель.

До этого журнал India Today написал со ссылкой на источники, что американские бомбардировщики B-52 вылетели с авиабазы в Британии и направились в сторону Ирана. Позже в сети появилось видео взлета самолетов ВВС США. Военкор Юрий Котенок предположил, что пик ударов по Ирану ожидается около 4:00 по московскому времени.

7 апреля США и Иран вновь обменялись угрозами — более серьезными, чем ранее. Первым заявление сделал американский президент, заявивший, что сегодня ночью исчезнет целая цивилизация, которую уже никогда не возродят. В ответ в Тегеране отметили, что на защиту Ирана готовы встать 14 млн граждан, а в случае пересечения Штатами «красных линий» боевые действия выйдут за пределы региона.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Иран призвал молодежь создать «живую цепь» вокруг энергообъектов.