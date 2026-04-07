В Британии раскрыли, сколько США потратили на войну с Ираном

Масштабная военная операция США против Ирана, в которой задействованы свыше 50 тыс. военнослужащих, обходится Вашингтону в сотни миллионов долларов ежедневно, пишет британская Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, по состоянию на 7 апреля, расходы Соединенных Штатов на конфликт, прямые и второстепенные, составили свыше $30 млрд.

Точное количество потерь не называется, заметили журналисты, но в официальных источниках говорится о том, что на Ближнем Востоке погибли 13 военнослужащих США, получили ранения свыше 300 человек.

Обозреватели пояснили, что в общую цифру эксперты включают от $2 до $3,6 млрд на замену и ремонт оборудования и военной техники, в том числе, авианосца «Джеральд Форд», радарных систем, Boeing E-3 Sentry.

Источник отметил, что значительную часть ущерба США «нанесли сами себе» — из-за ошибок в использовании ресурсов, плохой защиты или сбоев при применении систем.

Ранее аналитики портала Iran War Cost Tracker подсчитали, что операция против Ирана обошлась США в $42 млрд.

Методика расчета, пояснили эксперты, основывается на докладе Пентагона Конгрессу США, в котором говорилось, что первые шесть дней войны обошлись $11 млрд, а в дальнейшем расходы составят $1 млрд в день.

Вместе с тем, пояснили специалисты, при подсчете не были учтены многие второстепенные расходы.