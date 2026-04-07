Нетаньяху: ВВС Израиля атаковали в Иране мосты и железные дороги

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Военно-воздушные силы (ВВС)Израиля атаковали в Иране мосты и железные дороги.

Соответствующее заявление Нетаньяху сделал в видеообращении, распространенном канцелярией главы израильского правительства, его слова приводит ТАСС.

Как заметил премьер Израиля, накануне израильские пилоты уничтожили транспортные самолеты и десятки вертолетов на иранской авиабазе, а сегодня они атаковали железные дороги и мосты, используемые Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Нетаньяху утверждает, что атакованные Израилем железные дороги использовались КСИР для доставки материалов для изготовления оружия, а также для переброски вооружений и личного состава.