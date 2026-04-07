СМИ: главный удар США по Ирану может случиться в ночь на 8 апреля

Основной военный удар Соединённых Штатов и Израиля по Ирану может начаться в ночь на среду, 8 апреля, пишет «Военная хроника». Президент США Дональд Трамп уже предупредил, что предстоящей ночью «погибнет целая цивилизация».

Обозреватели пишут, что в ходе ракетного удара по Ирану 7 апреля США применили порядка 35 крылатых ракет «Томагавк» и около 20 ракет JASSM.

При этом пока американская авиация работала по стратегическим целям, израильтяне атаковали мосты (автомобильные и железнодорожные).

«Пока непонятно, с какой целью были предприняты эти атаки, однако основной удар может начаться в ночь со вторника на среду примерно в 01:00 — 03:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Дональд Трамп перед этим написал в соцсетях, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и её уже никогда не удастся вернуть».