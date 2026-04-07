Появились фото "паровозика" из реактивных бомб

Опубликованы кадры будничной работы аэродромных оружейников.

Ярко-красный, мирного вида трактор тянет по бетону вереницу тележек с авиабомбами. Боеприпасы едут в странной позе, задрав длинные хвосты, - словно делают "ласточку". На тележках имеются механизмы для подъема бомб к пилонам Су-34 (он тоже есть в одном из кадров).

Рядом стоит тележка с модулями планирования и коррекции - тоже удлиненными и еще не надетыми на бомбы. Завершает фоторяд несколько бомб с прикрученным вместо хвостовой части реактивным ускорителем. На нем установлены V-образные стабилизаторы УМПК. Сами модули все еще лежат отдельно.

В подборке наглядно представлен процесс превращения старой советской бомбы в высокоточный боеприпас, способный пролететь от места сброса еще пару сотен километров.