Белоусов заявил, что набор контрактников в ВС РФ идет с опережением

Комплектование Вооруженных Сил России военнослужащими по контракту осуществляется с опережением ранее установленного графика. Об этом сообщил Андрей Белоусов.

По его словам, запланированные показатели выполняются, при этом продолжается формирование новых воинских частей и подразделений.

Белоусов также подчеркнул, что в армии уделяется повышенное внимание подготовке личного состава и слаженности действий подразделений. Отдельный акцент, по его словам, сделан на развитии направлений, связанных с беспилотной техникой.

Ранее сообщалось, что он посетил зону специальной военной операции, где проверил работу подразделений группировки «Север». В ходе поездки были заслушаны доклады о выполнении задач, а также рассмотрены вопросы усиления защиты приграничных территорий и создания буферной зоны.