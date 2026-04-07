Стало известно, чем для Сырского обернется потеря Константиновки

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что глава ВСУ Александр Сырский будет уволен после потери Константиновки. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Дандыкина, пока Сырский устраивает Владимира Зеленского, но вскоре это может измениться. Эксперт считает, что Сырский мог поручить ВСУ «держаться» в Константиновке до лета, но это у них вряд ли получится.

«Судьба Сырского зависит от Константиновки. Им могут пожертвовать, назначить кого-нибудь другого», - подчеркнул Дандыкин.

Российский министр обороны Андрей Белоусов ранее назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Белоусов подчеркивал, что после взятия Константиновки вся ДНР перейдет под контроль России в короткие сроки.

Продвижение ВС РФ и «плотные удары»: что происходит в Константиновке

Пятого апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются к Константиновке по флангам в районе Ильиновки и Новодмитровки. По данным Пушилина, в самой Константиновке ВСУ пытаются удержаться в промышленной зоне.