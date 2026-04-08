Военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что эскалация конфликта между США и Ираном может привести к «третьей мировой» с непредсказуемыми последствиями для всего человечества.

Как заметил собеседник издания, складывающаяся из-за конфликта США и Израиля против Ирана ситуация чрезвычайно опасна. Он обратил внимание на то, что многие эксперты отмечают риски экологической катастрофы.

Кнутов указал, что даже Франция сейчас голосовала на стороне РФ в Совете Безопасности ООН, когда обсуждалась резолюция по дискуссии Соединенных Штатов, предложенная Бахрейном.

По словам эксперта, это доказывает, что, несмотря на большие проблемы в оценки событий, происходящих в мире, даже европейцы периодически начинают задумываться о возможной катастрофе, ведущей к «третьей мировой» с применением ядерного оружия.