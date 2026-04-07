Сводка СВО за день 7 апреля: удар Т-80 и операция у села Гришино

Днем во вторник, 7 апреля, в Минобороны РФ сообщили об успешной операции танков Т-80. В этот же день появилась информация о ликвидации сил ВСУ под Добропольем.

Удар Т-80

Экипажи российских танков Т-80БВМ нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Сеть замаскированных опорных пунктов была выявлена во время воздушной разведки.

Т-80БВМ нанесли по целям удары 125-миллиметровыми снарядами. В результате опорные пункты ВСУ были полностью разрушены. Также были выведены из строя установки радиоэлектронной борьбы, прикрывавшие позиции ВСУ.

Операция у села Гришино

Операторы дронов ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ в районе села Гришино (добропольское направление ДНР), сообщили в Минобороны. Дрон-разведчик засек передвижение украинской пехоты по траншее к блиндажу.

«Операторы, планируя на предельно малых высотах, нанесли огневое поражение <…>. Маскировка и станции РЭБ не помогли противнику скрыть свои позиции», - подчеркнули в Минобороны.

Удар по ВСУ под Добропольем

Российские беспилотники ликвидировали живую силу ВСУ на добропольском направлении. В Минобороны рассказали, что попытка пехоты ВСУ пройти по лесу была выявлена дронами-разведчиками. Операторы беспилотников поразили все цели и сорвали ротацию ВСУ.

Удар «Мсты-Б»

Российская гаубица 2А65 «Мста-Б» уничтожила пункты временной дислокации и пункты управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена на днепропетровском направлении. Артиллерийский расчет нанес по целям удары 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с расстояния более чем в 20 километров.

ВСУ обвинили в атаке по авто скорой помощи

«Аргументы и факты» сообщили, что дрон ВСУ атаковал скорую помощь, которая приехала к детям, пострадавшим при другом ударе украинского беспилотника в Запорожской области. Газета сослалась на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа. В результате второй атаки никто не пострадал.