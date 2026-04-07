Франция разместила истребители рядом с границей РФ

Франция разместила истребители Rafale на литовской базе, в 130 км от границы России. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

"ВКС Франции разместили свои истребители Rafale на Шяуляйской авиабазе", — говорится в публикации.

По данным издания, Франция рассчитывает, чтобы развернутые в Литве истребители играли ведущую роль в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В марте сообщалось, что три государства — Литва, Эстония и Латвия — якобы открыли свое воздушное пространство для атакующих Россию украинских БПЛА. В министерстве обороны Латвии заверили, что страны Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов Украины по российской территории.

В свою очередь министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что появившаяся в СМИ информация о выдаче официального разрешения на использование воздушного пространства страны украинскими БПЛА не соответствует действительности.