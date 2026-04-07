Роботизированная 100-мм зенитная пушка "Саир" была создана в Иране

Лет пятнадцать назад, когда у иранских сил противовоздушной обороны был дефицит современных зенитных ракетных комплексов, было решено модернизировать находящиеся на вооружении 100-мм орудия КС-19 советского производства.

В своей первоначальной версии эти пушки обслуживались расчетом из семи человек, а инженеры Исламской республики сделали систему роботизированной. Ее механизм заряжания стал автоматическим и обладал скорострельностью до 15 выстрелов в минуту.

Были внедрены электросиловые следящие приводы, связанные с многоканальной оптико-электронной системой управления огнем. С ее помощью можно обнаруживать цели, не демаскируя свои позиции. В результате батарея из четырех орудий могла управляться лишь одним человеком. Остальной обслуживающий персонал в это время мог укрыться.

Максимальная высота поражаемых целей - 15400 м, а дальность стрельбы - 21000 м. На вооружении находилось около сотни таких орудий, об их применении в нынешнем конфликте пока ничего неизвестно.