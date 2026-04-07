Озвучены два условия для начала наступления России на Украине

Для успеха наступления России на Украине нужно выполнить два условия. Подробности об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Мы должны перейти от медленного выдавливания (ВСУ — прим. «Ленты.ру») из субъектов Российской Федерации [к наступлению]. Я думаю, что пора настала. Для этого нужно сделать все, чтобы это выполнить», — сказал парламентарий.

По его словам, во-первых, нужно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) на тех направлениях, где будет наступать российская армия. Во-вторых, необходимо завоевать господство в воздухе, чтобы легче бороться с беспилотниками.

Соболев также напомнил, что СССР освободил Донбасс во время Великой Отечественной войны за 39 дней. Это, по его мнению, могло бы стать примером для нынешнего наступления российских войск.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что горячая фаза спецоперации закончится после вывода украинских войск из Донбасса. Он добавил, что при этом Россия не ставит Украине конкретных дедлайнов по выводу войск.