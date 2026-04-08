Наследница трона Нидерландов начала службу в ВВС в звании капрала

Кронпринцесса Нидерландов Амалия поступила на службу в Королевские военно-воздушные силы страны в звании капрала и будет совмещать ее с учебой.

Пресс-релиз об этом опубликован на сайте минобороны страны.

Амалия — старшая дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы, она является наследницей престола. Ее решение пройти военную службу соответствует традиции голландского королевского дома, члены которого нередко служат в армии.

Принцесса завершила базовую военную подготовку в январе. Она решила сделать это после того, как прошлой осенью минобороны Нидерландов объявило о запуске программы по увеличению численности вооруженных сил до 100 тысяч человек к 2030 году.

Мать Амалии — 54-летняя королева Максима — в начале февраля тоже пошла на военную службу в качестве резервиста. Ее программа подготовки будет включать в себя практические занятия и курсы физподготовки.