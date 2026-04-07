«Самолет судного дня» США поднялся в небо

В понедельник, 7 апреля, над ключевой авиабазой ВВС США в Небраске заметили «самолет судного дня» Boeing E-4B Nightwatch. Судно поднялось в воздух с базы Оффутт в 17:17 по Москве (10:17 утра по США) и как минимум шесть раз облетело территорию вокруг — ровно за сутки до истечения срока ультиматума, который Дональд Трамп поставил Ирану. Ранее президент пообещал вернуть страну «в каменный век», если та не откроет Ормузский пролив и напомнил, что «может вывести Иран из строя за одну ночь».

В понедельник источники, отслеживающие передвижения военной авиации, зафиксировали: самолет судного дня Boeing E-4B Nightwatch взлетел с базы Оффутт в Небраске (там же расположено стратегическое командование США) и после серии маневров благополучно приземлился.

Замеченный «Боинг» — это не просто самолет, а «летающий Пентагон»: три палубы, 18 спальных мест, зал для брифингов, командный пункт. Машина, созданная на случай ядерной войны: защищена от электромагнитного импульса, кибератак и ударной волны. В обычное время четыре таких борта совершают плановые вылеты несколько раз в месяц для поддержания боеготовности. Однако, когда они поднимаются в воздух, пока президент США в открытую угрожает целой стране полным уничтожением, возникают закономерные опасения.

«Самолёт судного дня» прибыл в Вашингтон перед обращением Трампа

В прошлом году полет борта Nightwatch также привлек к себе внимание всего за несколько дней до того, как США присоединились к Израилю в 12-дневной операции против ядерных объектов Ирана.

В том, что касается ядерного оружия, у президента США почти абсолютная власть. Никаких «пультов» и коллегиальных решений. Система устроена так: Трамп напрямую связывается с Национальным военным командным центром и отдает приказ единолично, после чего военный помощник открывает «ядерный футляр» с кодами и списком целей. Остановить распоряжение может только одно — если те, кто ниже по цепочке, сочтут его откровенно незаконным. Но поступят ли они так сейчас?

Эксперты сомневаются. Джеффри Льюис, профессор и специалист по ядерному оружию из Института международных исследований в Монтерее, отвечая на вопрос, есть ли у него уверенность, что кто-то вмешается и остановит Трампа, отметил, что «уверенности нет никакой». И пояснил: «Трамп последовательно очищал вооруженные силы от всех, кто, по его мнению, мог бы выступить против него или сопротивляться».

Трамп, действительно, запугивает не только жителей других стран, но и своих же соотечественников. Когда в ноябре 2025 года демократы в Конгрессе записали видеообращение к военнослужащим, призывая «отказываться от незаконных приказов», Трамп обвинил их в «мятежном поведении, караемом смертью». Адвокаты по военному праву признают: в нынешних, созданных президентом условиях, уклониться от его распоряжений очень непросто. По закону солдат обязан не подчиняться только «явно незаконному» приказу — настолько чудовищному, что его ошибочность понятна любому. Но как провести эту грань в режиме реальных военных действий, когда за любое неподчинение можно попасть трибунал?

Еще более сложно провести эту границу по мере того, как угрозы президента все сильнее накаляют обстановку. В понедельник на пресс-конференции в Белом доме США Трамп во вступительном слове заявил: «страну можно вывести из строя за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра». А позже, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что конкретно он собирается сделать: «У них не будет ни мостов, ни электростанций. Они окажутся в каменном веке». И сразу оговорился: «Но это только если мы захотим, но мы, конечно, очень не хотим, чтобы это случилось», намекая, что все зависит только от решений самого Ирана. Однако заявления последних дней говорят об обратном.

B соцсети «Truth Social» Трамп уже пообещал: «Вторник станет днем электростанций и днем мостов в Иране — все в одном. Ничего подобного не было!!! Откройте, черт возьми, пролив, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду». Накануне он пояснил журналистам АВС: если Иран не выполнит требования, то «Мы взорвем всю страну». А на вопрос, есть ли вообще какие-то лимиты для его действий подметил: «практически нет».

Бывшие военные юристы Маргарет Донован и Рэйчел Ван Ландингем в статье для Just Security назвали это прямым путем к одному из самых тяжелых военных преступлений настоящего времени. «Такие риторические заявления — если их реализовать — будут считаться самыми серьезными военными преступлениями, — написали они. — А значит, заявления президента ставят военнослужащих в чрезвычайно сложное положение». По их словам, хвастовство Трампа, что он «разбомбит Иран обратно в каменный век», а также приказ его министра обороны Пита Хегсета «не давать пощады, не проявлять милосердия» — это не просто откровенно незаконно, это идет в разрыв с моральными и правовыми принципами, которым американских военных учили всю их карьеру.

Впрочем, международные юристы признают: инфраструктуру бомбить можно, если она имеет двойное назначение и служит для военных задач. Однако Трамп пообещал уничтожить все электростанции — без разбора, и это уже совсем не похоже на отвечающее нормам международного права заявление.

Пока Трамп повышает градус, другие пытаются договориться. Во вторник 31 марта появилась информация о мирном плане из пяти пунктов, который разработали Пакистан и Китай. Министр иностранных дел Пакистана специально летал в Пекин, чтобы призвать КНР поддержать усилия по прекращению конфликта. Сам Трамп тогда заявил, что переговоры идут «чрезвычайно хорошо». Тегеран же парировал, отметив, что «никаких переговоров нет».

В четверг 2 апреля Трамп заявил, что Иран сам обратился к США с просьбой о прекращении огня. МИД Ирана назвал это заявление «ложным безосновательным». Иранское агентство Irna сообщило в понедельник 6 апреля, что Тегеран уже отклонил предложение о прекращении огня и настаивает на окончательном завершении конфликта, настаивая на том, что любая пауза в боевых действиях просто позволит противникам подготовиться к продолжению конфликта. Также представитель иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари предупредил: «Если атаки на негражданские объекты повторятся, наш ответный удар будет нанесен гораздо более жестко и в гораздо большем масштабе».

Суть требований Трампа известна: Иран должен открыть Ормузский пролив, прекратить финансирование «Хезболлы» и хуситов, а также уничтожить ключевые ядерные объекты. Взамен — снятие санкций. Тегеран условия отвергает, но дедлайн переносится уже в третий раз. А угрозы стран друг другу становятся только страшнее.

21 марта Трамп дал Ирану 48 часов на открытие пролива, пообещав уничтожить крупнейшие электростанции. Через два дня он объявил о «хороших и продуктивных переговорах» и перенес удары на пять дней. 27 марта произошла еще одна отсрочка: на целых 10 дней, и крайним сроком стало 6 апреля. Однако, в воскресенье 5 апреля Трамп дал Ирану еще один день отсрочки до вечера 7 апреля по Вашингтону.

К 20.00 по Вашингтону с 7 на 8 апреля (3-4 часа ночи по МСК) срок истечет.

«Вся страна может быть выведена из строя за одну ночь, — повторил Трамп в понедельник. — И эта ночь может наступить уже завтра».

Самолет «судного дня» уже взлетал. Ядерный чемоданчик всегда рядом. Президент США считает, что запретов «очень мало». И отвечает он только перед самим собой. Возникает только один вопрос: на что именно он решится, когда часы пробьют ноль?