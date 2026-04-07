Военный рассказал об ударе по «секретному грузу НАТО» в Одессе

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что под удар в Одесской области мог попасть груз из страны НАТО. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Военные блогеры сообщали, что в ночь на 7 апреля объекты ВСУ попали под удар в порту Усть-Дунайск. Порт расположен в городе Вилково Одесской области.

Лебедев сообщил об атаке «Гераней» на судно с военным грузом НАТО под Одессой

Дандыкин заявил, что в порты Одесской области поставляют оружие и боеприпасы страны НАТО. В ночь на 2 апреля в СМИ появилась информация, что инфраструктура ВСУ попала под удар в порту Ильичевска в Одесской области. Отмечалось, что были поражены складские площадки и ангары, загорелись контейнеры.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявлял, что в ангарах могли храниться безэкипажные катера, беспилотники и их элементы.