«Последний козырь Трампа»: стало известно, что ждет США и Иран в апреле

Президент США Дональд Трамп в условиях истощения запасов вооружений для войны против Ирана может использовать свой «последний козырь», который подразумевает начало наземной операции против Тегерана и удары по гражданской инфраструктуре страны. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его мнению, Трамп может в конечном счете даже пойти на уступки Ирану.

«Мы видим, что Соединенные Штаты завязли в этом конфликте, истощили свои запасы вооружений, тех же самых ракет высокоточных Tomahawk. Еще хуже ситуация с противоракетами для систем ПВО. Ничего хорошего для администрации Трампа здесь не просматривается. Я думаю, что они, конечно, до конца апреля постараются реализовать свой последний козырь. Это возможность, во-первых, ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. И второе — это задействование американского спецназа и морпехов в рамках какой-нибудь ограниченной наземной операции на территории Ирана. Это приведет к потерям среди американских военных, и это еще сильнее ослабит позиции Трампа и внутри Америки, и вовне», — считает американист.

Трамп сделал заявление о военных преступлениях в Иране

По оценке Дудакова, в условиях ослабления военной машины Соединенных Штатов и противодействия операции в Исламской Республике со стороны демократов внутри США Трампу «придется на условия Ирана хотя бы в каком-то ограниченном выражении идти».

5 апреля президент США сообщил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку 6 или 7 апреля. В случае отказа Ирана от соглашения хозяин Белого дома намерен «все взорвать и забрать нефть» у Исламской Республики. Перед этим он пригрозил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если власти страны не откроют «чертов Ормузский пролив». Комментируя ситуацию, сенатор-демократ Крис Мерфи назвал «военными преступлениями» планы Дональда Трампа уничтожить мосты и электростанции в Исламской Республике.

Ранее в Европе пришли к неутешительным выводам о войне на Ближнем Востоке.