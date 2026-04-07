Листва станет главным природным помощником для Вооруженных сил России этой весной, поскольку военнослужащим будет легче прятаться среди зарослей, сообщает The New York Times (NYT).

У Российской Федерации перевес в живой силе и технике, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

«И она постарается задействовать важнейший ресурс весны – листву, которая помогает скрыть наступающие войска от дронов», – говорится в материале.

Эпоха масштабных танковых наступлений, по мнению обозревателей издания, преимущественно ушла в прошлое. В настоящее время большинство атак ведет пехота, которая незаметно передвигается по линии боевого соприкосновения небольшими группами.

Напомним, что 1 апреля Вооруженные силы России освободили всю территорию ЛНР. Последние операции в новом российском регионе проводила Западная группировка, которая успешно справилась с поставленными задачами.