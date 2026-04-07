Прибалтику предупредили о неминуемой расплате за помощь ВСУ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что из-за беспилотников ВСУ может пострадать инфраструктура в странах Балтии. Об этом депутат рассказал «Аргументам и фактам».

В ночь на 7 апреля российская ПВО уничтожила 45 украинских беспилотников самолетного типа. В Минобороны РФ сообщили, что 19 дронов были перехвачены над Ленинградской областью.

В Финляндии ранее упали два украинских дрона. Президент страны Александр Стубб заявил об «отсутствии военной угрозы» и о расследовании инцидентов.

Также падения дронов были зафиксированы в Литве, Латвии и Эстонии. Все эти инциденты происходят на фоне попыток Киева атаковать Ленинградскую область.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ведет напряженную работу по защите порта Усть-Луга в Ленинградской области и других важных объектов. По словам Пескова, если страны ЕС предоставили Украине свое воздушное пространство для ударов по России, Москве придется «сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры».

«Где именно упадут дроны, будет зависеть от того, как на них воздействуют. А воздействие будет. Страны Прибалтики уже предупреждены на всех уровнях», - так ситуацию прокомментировал Колесник.

По его словам, власти стран Балтии «полагают, что им ничего не будет», но они ошибаются. Депутат подчеркнул, что Прибалтике придется «разбираться» с разрушениями.