КСИР сообщил об ударах по нефтехимическим объектам в Саудовской Аравии

Корпус стражей Исламской революции заявил об атаке на нефтехимические предприятия в Саудовской Аравии, связав их с США.

Об этом сообщает агентство Fars.

В заявлении говорится, что на первом этапе атаке подверглись крупнейший нефтехимический комплекс американских компаний Sadara, ExxonMobil и Dow Chemical в районе Аль-Джубейль, а также крупный комплекс Chevron Phillips в районе Аль-Джуйама.

Удары нанесли ракетами средней дальности и несколькими дронами-камикадзе.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия потеряла более $10 млрд из-за войны в Иране.