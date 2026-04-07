КСИР сообщил об ударах по нефтехимическим объектам в Саудовской Аравии
Корпус стражей Исламской революции заявил об атаке на нефтехимические предприятия в Саудовской Аравии, связав их с США.
Об этом сообщает агентство Fars.
В заявлении говорится, что на первом этапе атаке подверглись крупнейший нефтехимический комплекс американских компаний Sadara, ExxonMobil и Dow Chemical в районе Аль-Джубейль, а также крупный комплекс Chevron Phillips в районе Аль-Джуйама.
Удары нанесли ракетами средней дальности и несколькими дронами-камикадзе.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия потеряла более $10 млрд из-за войны в Иране.