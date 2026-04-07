Стало известно, откуда ВСУ могли нанести удар по Владимирской области

Атака украинских беспилотников на Владимирскую область могла быть совершена из двух регионов Украины. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Сегодня губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о том, что один из БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в жилой дом, в результате чего погибла семья — двое взрослых и их 12-летний сын. Дочери пяти лет удалось выжить, она была госпитализирована.

По словам основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, беспилотники, убившие семью, были запущены с украинской территории.

«Атака по Владимирской области была совершена из Харьковской или Сумской области», — отметил эксперт.

По данным Минобороны России, всего за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено 45 украинских БПЛА самолетного типа. Во Владимирской области перехватили три дрона.