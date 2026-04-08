Замглавы ОП Палиса не увидел условий для перелома конфликта на Украине

Условий для перелома конфликта на Украине не наблюдается ни у у одной из сторон. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в интервью "РБК-Украина". "Сейчас не наблюдается условий для перелома войны ни от одной из сторон [России и Украины]", - сказал Палиса. При этом он заметил, что у ВС РФ "достаточно амбициозные планы на этот год, как и на последующие". До этого депутат Алексей Журавлев заявлял, что армию России ждут тяжелые бои за крупные города Украины, без взятия Харькова, Одессы и Николаева окончательно раздавить "нацистскую гадину" не удастся. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский на словах продолжает "отвоевывать какие-то мифические территории", но на деле ВСУ только пятятся назад. ВС РФ, в свою очередь, "тяжело и сложно" выгрызают оставшуюся под контролем Украины территорию Донбасса, указал депутат.