Харк не по зубам: авианосцы США обходят нефтяной хаб Ирана

Пока Вашингтон угрожает уничтожить главный нефтяной хаб Ирана, обстановка в районе острова Харк остается спокойной: американские силы предпочитают не приближаться к острову. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Насер Ашкери.

Ашкери побывал на закрытой территории Харка, куда обычно пускают только сотрудников и местных жителей. По словам корреспондента, главный символ американской мощи в регионе - авианосец «Авраам Линкольн» - сейчас держится в 1000-1200 километров от иранского побережья.

Пентагон стремится вывести свои корабли из зоны досягаемости иранских ракет. Местные жители утверждают: за последние недели ни эсминцев, ни авианосцев США поблизости замечено не было.

«За те 20 дней, что я здесь был, никаких новостей об американских кораблях - авианосцах, эсминцах не было. Ни о том, чтобы они проходили через пролив, ни о том, чтобы они приближались к нам из стран Персидского залива», - рассказал один из местных жителей

Харк - это «нефтяное сердце» Ирана. Но также это и мощная военная база: там дислоцированы силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контролирующие судоходство в Ормузском проливе.

Остров Харк, расположенный в северной части Персидского залива, представляет собой стратегический центр иранского нефтяного экспорта. Харк - это гигантский терминал-распределитель, откуда уходят около 90 процентов всех морских поставок иранской нефти. Объем его береговых хранилищ достигает 30 миллионов баррелей.

Президент США Дональд Трамп ранее открыто назвал иранскую нефть своей целью, пригрозив полностью уничтожить инфраструктуру острова, включая опреснительные установки и электростанции, если Тегеран не пойдет на уступки. Иранские военные, в свою очередь, пригрозили обесточить весь Персидский залив и дестабилизировать Красное море в случае атаки на свою инфраструктуру или остров Харк.