Раскрыты подробности об ударах ВС России по Украине

Вооруженные силы (ВС) России ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, удары наносились по предприятиям, относящимся к производству крылатых ракет, военным аэродромам, цехам сборки и местам хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

В ночь с 6 на 7 апреля системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Россией 45 дронов ВСУ. Киев совершил массированный налет на восемь регионов страны: Ленинградскую, Воронежскую, Белгородскую, Владимирскую, Брянскую, Волгоградскую и Пензенскую области, а также Краснодарский край.