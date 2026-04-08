Жена награжденного Путиным Героя России раскрыла деталь его исчезновения

Каких-либо угроз в адрес пропавшего Героя России Алексея Асылханова не поступало, он ни с кем не ссорился. Об этом в среду, 8 апреля, рассказала в беседе с журналистами его супруга Валерия.

23-летний боец СВО пропал 3 апреля: он ушел из дома в городе Юрге и не вернулся. На 8 апреля его местонахождение не установлено. Асылханов был удостоен звания Героя России в декабре 2024 года. После ранения он работал в местном техникуме.

Участвовавший в СВО Герой России загадочно исчез в российском городе

— На позитиве всегда был. В последнее время обострений никаких не было. Годовщину свадьбы планировали просто 5 апреля отметить, вместе посидеть. Большого праздника не планировалось, — цитирует жену пропавшего ТАСС.

До этого Минобороны России для повышения эффективности работы, направленной на розыск пропавших без вести военнослужащих и установление их личности в случае гибели, подготовило специальную «Памятку по поиску военнослужащего».