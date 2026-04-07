Сырский похвастался поездкой в район Константиновки и показал фото из подвала

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что якобы побывал в районе Константиновки, где, как известно, проходит линия боевого соприкосновения. В качестве "доказательства" своего пребывания там он опубликовал в Telegram фотографии, по которым невозможно определить место - внешне это скорее похоже на подвал.

В посте Сырский заявляет, что провел "очередные рабочие поездки на горячие участки фронта", в числе которых - зона, где расположены части 19-го корпуса ВСУ в "Константиновско-Дружковской агломерации".

Там, со слов Сырского, он "урегулировал ряд проблемных вопросов", а после, во время работы во 2-м корпусе Нацгвардии Украины "Хартия", вручил солдатам награды.

Пост Сырского появился как раз в тот момент, когда российские войска, по сообщениям с мест, активно занимают Константиновку и бьют по тылам ВСУ в Дружковке, расположенной чуть севернее.

Так, двумя днями ранее Минобороны РФ сообщало, что в тех районах нанесено поражение бригаде охраны Генштаба ВСУ, а сегодня утром поступили сообщения, что управление ФСБ России по ДНР уничтожило три группы украинских диверсантов в самой Константиновке.

Проукраинские мониторинговые паблики накануне писали, что всего за четверо суток логистика на том участке начала стремительно ухудшаться: войска Украины там уже не могут ротировать бойцов и доставлять грузы.

Основная зона поражения ВСУ сосредоточена на северной окраине Константиновки, в районе Осыково и Алексеево-Дружковки, при этом все чаще удары наносятся еще севернее - в районе Дружковки, отмечала еще вчера "Военная хроника".