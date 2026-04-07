США, Иран и посредники якобы обсуждают условия возможного прекращения огня на 45 дней. Как сообщает «Царьград», серьезные ошибки Вашингтона привели к затягиванию операции, на которое Белый дом не рассчитывал.

© U.S. Navy/Zuma/TACC

Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко считает, что поведение американского лидера рационально с точки зрения его намерений, но их исполнение — «кошмар и смерть дипломатии». Письма, посты в соцсетях и заявления Трампа укладываются в «извращенную логику», по которой переговоры должны проводиться в состоянии постоянного давления на оппонента.

«Это постоянная работа: то компромат, то угрозы, то уговоры, то подкупы — как он сделки со своей недвижимостью заключал. И эту технику он перенес на дипломатию и международные отношения», — отметил он.

Перед началом войны против Ирана США смогли выкрасть венесуэльского президента Николаса Мадуро. То, что операция прошла без особых проблем, породило у Трампа ощущение, что на его стороне не только американские лидеры, но и «высшие силы». Однако большинство советников и аналитиков не учитывают особенности менталитета в других странах, из-за чего рождается фатальный шаблон: то, что сработало в одной ситуации, сработает и в другой.

«Проблема Трампа в том, что его ближайшее окружение — это люди, которые, в общем, в определённом смысле выскочки. Например, министр войны Пит Хегсет — человек, который без Трампа болтался бы на телевидении, а так вошел в высшую элиту. Вместе с ним пришли десятки людей такого же калибра именно в министерство войны, плюс еще в массу других структур. И самое главное, их политическая позиция — смотреть в рот Трампу и повторять то, что он говорит», — пояснит Ткаченко.

Иран сейчас находится в положении жертвы, а американский флот у его берегов является инструментом давления. Тегеран слабее в первую очередь из-за отсутствия у него ядерного арсенала. По сути, иранским властям нечего противопоставить. Гарантии Запада не стоят ничего и Трамп это понимает. Тегерану остается только торговаться, а в такой ситуации торгующегося можно продавить.

Однако здесь кроется главная интеллектуальная ошибка Вашингтона. Они искренне верят, что любой конфликт можно упаковать в одну и ту же схему: санкции, угрозы, переговоры с позиции силы и победа. Однако Иран — это не Венесуэла, а древняя цивилизация с тысячелетней традицией выживания под давлением. Сейчас Тегеран показывает, как можно успешно противостоять США и Израилю, не опасаясь ядерного удара.

Телеканал отмечает, что само по себе понятие «истерика Трампа» войдет в учебники. Оно будет олицетворять эпоху, когда американская элита, пораженная «интеллектуальным кретинизмом и шаблонным мышлением», пыталась управлять миром.