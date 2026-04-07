Появилось фото устройства, позволившего спасти летчиков США

Экипаж сбитого над Ираном истребителя F-15 ВВС США использовал радиомаяки CSEL - благодаря их сигналам поисковым группам удалось найти и эвакуировать летчиков.

Аббревиатура CSEL расшифровывается как "локатор для поиска выживших в бою" (Combat Survivor Evader Locator). Это небольшое прочное устройство, оно крепится к жилету пилота, выдерживает катапультирование и немедленно активируется, отправляя в эфир небольшие шифрованные пакеты данных: координаты, статус и необходимые подробности - например, "летчик ранен" или "враг поблизости".

Трамп пригрозил посадить репортера из-за информации о спасении сбитых летчиков

Информация передается с скачкообразной частотной модуляцией и выглядит как фоновый шум. Работает локатор через военные спутники. Когда поисковые партии близко, устройство включает режим радиомаяка, позволяя опеределить свое точное местонахождение, пишет "Милитарист". Выпускает CSEL компания Boeing.

Напомним, спасательная операция по эвакуации из Ирана экипажа F-15 продолжалась 48 часов, ВВС США потеряли десяток самолетов и вертолетов, а свежие снимки говорят, что прошла она не так гладко, как заявляют в Вашингтоне.