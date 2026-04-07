Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана

В районе Тель-Авива звучат сирены воздушной тревоги и слышны взрывы, предположительно, от работы систем противовоздушной обороны, отражающих атаку Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, ранее армией Израиля были зафиксированы пуски ракет с территории Ирана. Сигнал тревоги был активирован в десятках городов центральной части страны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Атаке подверглась в том числе и школа для девочек «Шаджаре Тайебе». В результате удара погибли 175 человек, 96 получили ранения. Большинство из них – дети.

Тегеран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. В частности, Иран нанес удар по городу Димона, расположенному недалеко от ядерного исследовательского центра Израиля и тяжеловодного реактора. Несколько часов спустя второй залп поразил соседний город Арад, сильно повредив несколько многоэтажных жилых зданий. В общей сложности, пострадали более 130 человек, 11 из них получили серьезные ранения, предположительно, от осколков кассетных ракет.