Противник продолжает бить по стратегическим тылам России — удары наносятся в рамках хорошо продуманной стратегии. Как сообщает «Царьград», ВС РФ отвечают массированными ударами по украинской территории, однако пока неизвестно, переломит ли это ситуацию.

Удары по Новороссийску

После серии ударов по балтийским портам Усть Луга и Приморск противник переключился на южное направление. Дроновый налет на побережье Краснодарского края продолжался почти сутки. Основные усилия ВСУ были направлены на поражение нефтеналивного терминала «Шесхарис» в Новороссийске. Оперштаб Кубани заявил о пожарах на территории двух предприятий, которые были вызваны обломками беспилотников.

Кроме того, сообщается о попаданиях украинских дронов по жилым кварталам — известно о повреждении шести многоквартирных и двух частных домов. Ранения получили восемь мирных жителей, в том числе двое детей.

В Севастополе БПЛА повредили высоковольтную линию электропередачи и два частных дома. В Донбассе удары по подстанциям оставили без электричества порядка 500 тысяч человек. Энергетики предпринимают усилия по восстановлению электроснабжения.

Мониторинговые ресурсы обращают внимание как на массовость вражеских ударов, так и на их эффективность. В целом для ударов по югу РФ ВСУ использовали свыше 330 дронов. БПЛА летели группами по 5-10 штук в течение суток, что позволяло изматывать расчеты и опустошать боекомплект зенитных комплексов.

«Раньше не было таких массовых налетов. Раньше на Москву не летело двое суток подряд. Просто появилось большее количество дронов. Какая то часть сбивается, какая то пролетает. Мы видим даже на Ближнем Востоке американские и израильские системы ПВО, которые вроде как позиционируются "лучшими в мире", но все равно большую часть даже ракет не перехватывают, не говоря уже о дронах», — заявил военкор Александр Коц.

Телеканал отмечает, что проблема не только в том, что Европа снабжает ВСУ дронами, но и в длительных усилиях противника по преодолению российской ПВО. С весны 2025 года украинские войска регулярно используют беспилотники, управляемые через терминалы «Старлинк», для ударов по комплексам. Ослабление противовоздушной обороны позволяет ВСУ наносить удары по другой технике, комплексам, самолетам и кораблям. Кроме того, небольшие дроны «прокладывают» дорогу беспилотникам большой дальности, которые бьют по производствам и портам.

План Европы

РФ экспортирует значительную часть нефти и других углеводородов через порты Новороссийска, Приморска и Усть Луги. Последние три недели они подвергаются массированным ударам. Таким образом Киев хочет повредить инфраструктуру и уничтожить запасы нефти, лишив РФ сверхприбылей на фоне скачка мировых цен на топливо.

С учетом того, что порт Усть-Луга помогали атаковать шведские самолеты радиолокационной разведки, можно считать, что происходящее является планом Европы по удушению экономики РФ. Однако, пока реализовать его не получаются — западные СМИ подсчитали, что, несмотря на потерю части портовой инфраструктуры, Россия в марте увеличила выручку от продажи углеводородов.

Избежать серьезного удара удалось благодаря запасам нефти, которые были залиты в танкеры в предыдущие месяцы и уже находятся в мировом океане в ожидании покупателей. По оценкам специалистов, этих объемов хватит еще на полтора месяца продаж. Кроме того, в значительной степени ушел дисконт на российские марки нефти — если раньше он доходили до 30 долларов за баррель, то на волне ажиотажа сперва сократился, а после нефть стали продавать с небольшой премией.

Другой фактор — маневр мощностями. Нефть, которую не удается продать через европейскую часть страны, передается на переработку и перемещается в порты Дальнего Востока, откуда ее можно продать в Азию. Однако эти процессы инерционные и эффект сказывается лишь через несколько месяцев.

Вместе с тем избежать последствий пропущенных ударов для экономики, скорее всего, не выйдет. Конфликт с Ираном рано или поздно закончится, цены на нефть снизятся. Потеря нефтеперерабатывающих заводов в такой ситуации становится долгоиграющей проблемой.

Вопросы вызывает и стратегия российских ударов. С осени 2022 года РФ уничтожает промышленность и логистику порты, однако мосты через Днепр и на западной границе «так и не уничтожены», а АЭС все еще работают. Более того, большая часть беспилотников и ракет для ВСУ производятся на территории Европы, тогда как Украина выступает в роли гигантской пусковой площадки.

По сути, без ударов по целям в Восточной и Западной Европы Россия не сможет переломить ситуацию с поставками беспилотников в ВСУ. Очевидно, что пока Москва не хочет доводить конфликт до такого уровня эскалации и делает ставку на экономическое банкротство Европы.