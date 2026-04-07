Сводка СВО за ночь 7 апреля: удар «Горыныча» и обстановка в Константиновке

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинских дронов в Харьковской области и об ударе по ВСУ под Добропольем. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 7 апреля.

Удар «Гиацинта»

Российские самоходные пушки «Гиацинт-С» нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотник «Орлан-10» обнаружил пункты управления дронами ВСУ, а также позиции для запуска дронов, во время воздушной разведки.

Данные о целях были переданы артиллеристам. Расчеты пушек «Гиацинт-С» нанесли удары по ВСУ, все цели были поражены.

Операция в Харьковской области

Российские FPV-истребители уничтожили беспилотники ВСУ самолетного, гекса- и квадрокоптерного типов в Харьковской области, рассказали в Минобороны. Военные подчеркнули, что удары по целям наносились ночью воздушным тараном.

В результате в воздухе были уничтожены два разведывательных дрона ВСУ самолетного типа, а также пять разведывательных и ударных беспилотников квадро- и гексакоптерного типов.

Операция под Красным Лиманом

Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили беспилотники ВСУ на краснолиманском направлении. В Минобороны России рассказали, что тактика, используемая ВС РФ, позволяет гарантированно уничтожать украинские дроны еще до того, как они смогут нанести удар по позициям российских подразделений или объектам инфраструктуры.

Удар по ВСУ в Сумской области

Операторы российских FPV-дронов уничтожили несколько разведывательных и ударных беспилотников ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны.

Ликвидация целей позволила сорвать разведывательные и ударные планы ВСУ. Также было нарушено огневое обеспечение украинских войск. Угроза для российских подразделений на этом участке была значительно снижена.

Удар Ми-28НМ

Экипаж боевого вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт дислокации дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения живой силы и пункта беспилотников ВСУ. Ми-28НМ нанес по целям удар легкой управляемой ракетой. Разведка доложила, что цель была поражена, после чего экипаж вернулся на свой аэродром.

Уничтожение диверсантов в Константиновке

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» российской ФСБ уничтожило три украинских диверсионно-разведывательных группы в Константиновке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по ДНР.

Вместе с диверсантами был ликвидирован пункт управления дронами ВСУ. С этого пункта осуществлялись воздушные атаки на Горловку и Дзержинск, подчеркнули в ФСБ.

«Малка» против ВСУ

Российский морпех с позывным «Емеля» рассказал, что артиллерийская установка «Малка» уничтожила огневую точку ВСУ под Добропольем. Об этом сообщает РИА Новости.

С этой точки ВСУ обстреливали российские позиции. Цель представляла собой двухэтажное здание с подвалом.

«У противника были пристреляны ориентиры, он бил по нашим бойцам», - подчеркнул «Емеля».

В результате применения «Малки» здание с минометной позицией было разрушено. В процессе российские военные поразили еще одну цель - здание с операторами беспилотников ВСУ.