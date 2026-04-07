Украинских штурмовиков в Сумском районе планируют снабжать консервами с истекшим сроком годности. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

По данным источников канала, сбор просроченных продуктов ведется тыловыми подразделениями 1-ой отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Тыловики публично собирают просроченные консервы, которыми планируют кормить «расходный материал» — штурмовиков бригады перед их отправкой на позиции», — говорится в сообщении.

При этом, по информации источников канала, в коррупционной схеме участвует военнослужащая подразделения, а нормальные продукты питания, которые поставляются в войска, планируют продать через в магазин в Черниговской области.

Ранее военные блогеры сообщили, что в Сумской области начали мародерствовать группы латиноамериканских наемников Украины, которые отказались участвовать в боевых действиях. Отмечалось, что на испаноговорящих мародеров жаловались жители города Путивль.