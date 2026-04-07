Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) предоставляло ложные сведения об укомплектованности подразделений. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«В отношении командования 210-го отдельного штурмового подразделения ВСУ проводится расследование из-за ложных докладов об укомплектованности подразделения», — рассказал он.

Стало известно об обмане с «мертвыми душами» в ВСУ

По словам собеседника агентства, командир полка Павел Куриленко был обвинен в получении денежных довольствий «мертвых душ», на должности которых наняли ограниченно годных украинцев.

Ранее стало известно, что ВСУ начали проводить чистки из-за провала в Донецкой народной республике (ДНР). 10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР.