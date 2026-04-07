Командира 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины подозревают в начислении выплат «мертвым душам». Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет РИА Новости.

По словам собеседника издания, речь идет о ложных докладах руководства об укомплектованности подразделения. При этом командира полка Павла Куриленко заподозрили в получении денежных довольствий за бойцов, которых по факту не было.

«Комполка Куриленко обвиняется в начислении денежного довольствия «мертвым душам», на должности которых перед переброской полка в Шосткинский район экстренно набрали ограниченно годных украинцев», - пояснил он.

Ранее украинские военнослужащие рассказали западным СМИ, что первой линии обороны в Харьковской области «просто не было», несмотря на то, что официальные лица рассказывали о выделении на строительство укреплений огромных средств. А попавший в плен украинский пограничник также заявил, но уже российским СМИ, что в системе обороны Харькова была «просто-напросто очень большая дырка».