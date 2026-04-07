Взятый в плен боевик ВСУ попросил не отправлять его на обмен с Украиной

Украинский военный из 53-го разведбатальона Руслан Левчук в видео Минобороны России попросил не включать его в списки на обмен, чтобы вновь не попасть в ВСУ и на фронт для участия в боях на украинской стороне.

«Относятся хорошо... как и ко всем. На обмен не хочу, потому что не хочу воевать за режим Зеленского», — сказал он.

По его словам, его насильно мобилизовали в декабре 2025 года, когда он шёл на работу. Сотрудники ТЦК просто затолкали его в машину, а медкомиссия проигнорировала его заболевание.

«Заболевание — это суставы, не вырабатывается в них жидкость. И обезболивающее я использую для суставов. Признали годным», — рассказал пленный боевик.

Ранее пленный украинец сообщал, что бойцов ВСУ, отказывающихся идти на линию боевого соприкосновения, ликвидируют их же сослуживцы.