Над Ленобластью сбили десятки БПЛА ВСУ после жесткого предупреждения МИД России

Число сбитых в ночь на 7 апреля над Ленинградской областью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины превысило два десятка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Как заявил чиновник, всего над Ленобластью были уничтожены 22 беспилотника ВСУ. Данных о повреждениях Дрозденко не приводил.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Дроны вновь атаковали регион после жесткого предупреждения МИД России странам Балтии из-за пролета украинских дронов над их территорией.