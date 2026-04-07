Промышленность российского региона оказалась под ударом ВСУ

Одно из предприятий Воронежской области получило повреждения после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

© Lenta.ru

По словам губернатора, всего над регионом было уничтожено 16 беспилотников. При падении одного из них загорелся склад неназванного предприятия. Кроме того, оказалось повреждено одно из заводских зданий.

«Пожар на складе уже ликвидирован. Однако обнаружено повреждение технологического сооружения предприятия. Производственный процесс приостановлен», — рассказал чиновник об атаке на промышленность Воронежской области.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали Ленобласть.