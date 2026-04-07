К исходу 6 апреля наши войска улучшили свои тактические позиции на главных направлениях почти всех оперативных группировок. По информации Минобороны РФ противник несёт серьёзные потери и вынужден отказаться от контрнаступательных действий. Военные аналитики отмечают нюансы оперативной обстановки, свидетельствующие о смене стратегии украинского командования. Что же это за нюансы?

Прежде всего, отмечается возрастающая активность врага в атаках беспилотниками на наши тыловые объекты. Так, по данным Минобороны России, за прошедшие сутки средствами ПВО над территорией нашей страны сбито 693 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Уничтожено 12 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

В ВСУ приготовились к потере Донбасса

Киевский режим осознанно пытается наносить удары именно по гражданским объектам, рассчитывая на возрастание недовольства российского населения затянувшимся военным конфликтом. Главное направление террористических атак при этом сменилось. В прошедшие сутки враг сделал акцент на удары по южным регионам России. В их отражении принял активное участие и наш Черноморский флот, ликвидировавший 4 безэкипажных катера противника и управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».

Одна из причин усиления вражеских ударов по нашим тылам - дальнейшее ухудшение положения частей и соединений ВСУ на фронте. По данным Минобороны РФ, зафиксировано продвижение войск группировки «Север» в Сумской и Харьковской областях, группировки «Запад» - на стыке Харьковской области и территории ДНР, группировки «Юг» - на северо-западе ДНР, группировки «Центр» - на юге Днепропетровской области, а группировки «Восток» - на севере Запорожской области. Потери противника в личном составе за сутки превысили 1250 солдат.

После провалившейся попытки контратаковать наши позиции западнее Покровска (Красноармейска), в ходе которой враг потерял несколько единиц западной бронетехники и до 60 элитных солдат убитыми, повторных самоубийственных атак не последовало. Этому отчасти поспособствовал поднявшийся в украинских околовоенных пабликах скандал. «Мясные штурмы» Сырского давно уже вызывают там открытое раздражение, особенно в тех случаях, когда сжиганию подвергаются наиболее боеспособные части и подразделения ВСУ.

Протестные настроения у солдат противника вызывает положение украинских бойцов, закрепившихся в опорных пунктах на юге Днепропетровской области в ходе попытки нанесения флангового удара нашим войскам, наступающим на севере Запорожской области.

Положение вэсэушников ухудшается буквально с каждым днём, они постепенно уничтожаются нашими бойцами, а цель, ради которой Сырский бросил их на убой, осталась не достигнутой – части нашей группировки «Восток» продолжают движение в западном направлении.

На этом фоне противник сейчас практически полностью отказался от каких-либо контрнаступательных действий и повсеместно перешёл к обороне. Держаться ему помогвет так называемая «стена дронов», крайне затрудняющая нашим бойцам продвижение вперёд. Тем не менее, они наступают. Идет весна, а с ней появляется листва на деревьях и кустарниках. Она позволяет лучше маскировать передвижение, что поспособствует ускорению темпов нашего наступления.