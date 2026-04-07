Иран ударил по нефтехимическому комплексу в Саудовской Аравии

Иран атаковал нефтехимический комплекс в городе Эль-Джубайль в Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Tasnim.

© Лента.ру

По данным издания, на энергетических объектах начался мощный пожар. Уточняется, что данный комплекс производит 60 миллионов тонн нефти, что составляет около 6-8 процентов от общего объема нефтехимического производства в мире.

Агентство также опубликовало видео масштабного возгорания.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что суммарный ущерб Саудовской Аравии, считающейся одним из главных нефтяных конкурентов России, от войны в Иране к настоящему времени превысил 10 миллиардов долларов. Речь идет об ущербе, связанном с упущенными доходами и дополнительными затратами на фоне затянувшейся совместной военной операции США и Израиля в Иране.