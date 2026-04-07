Раскрыто число тяжело раненых солдат США в Иране

Больше 370 военнослужащих Соединенных Штатов числятся пострадавшими при операции против Ирана. Об этом сообщили журналисты телеканала CBS, ссылаясь на Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США.

Как уточняется по состоянию на понедельник, 373 солдат США получили ранения в боевых действиях. При этом около 330 вернулись к службе.

Подчеркивается, что пятеро считаются тяжело ранеными.

Между тем, Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил данные о том, что в конфликте погибли и пострадали уже более 680 военных США и Израиля.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что война Вашингтона с Тегераном грозит миру «голодом и великой депрессией». По его замечаниям, эти заявления — не паникерство или истерия, а лишь являются математикой.