Иран планирует обрушить новую партию ракет на Израиль

Иранская армия выпустила новую партию баллистических ракет по израильской территории, сообщает государственное телевидение исламской республики.

По информации вещателя, очередной ракетный залп направлен на южные области еврейского государства, в частности на районы Беэр-Шева и Димона.

Атака стала продолжением серии ударов, которые Тегеран наносит в ответ на действия США и Израиля.

Напомним, что Соединённые Штаты и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на иранской территории.