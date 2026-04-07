Лагерь Эль-Холь в Сирии объявлен запретной военной зоной

Администрация лагеря Эль-Холь в сирийской провинции Хасеке объявила территорию вокруг лагеря запретной военной зоной. Это решение связано с необходимостью усиления безопасности в условиях активизации радикальных группировок, действующих в соседнем Ираке.

Согласно заявлению, опубликованному телеканалом As-Sumaria, доступ к обособленной зоне при Эль-Холе строго ограничен для всех, и любое нарушение будет преследоваться с максимальной строгостью, вплоть до немедленного ареста.

Лагерь Эль-Холь, где находятся члены семей боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ), стал объектом повышенного внимания властей из-за роста угроз со стороны вооружённых формирований. Новый руководящий состав лагеря принял решение о введении запрета с целью улучшения контроля за безопасностью как внутри лагеря, так и на прилегающей территории.

Группировка «Исламское государство» была признана террористической организацией в России с 29 декабря 2014 года, и её деятельность на территории страны запрещена.

Ранее проиранские группировки в Ираке устроили охоту на базы США.

*признана террористической организацией в России с 29 декабря 2014 года, и её деятельность на территории страны запрещена.