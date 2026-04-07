Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в кулуарных беседах признают, что российские войска могут завершить взятие под контроль оставшейся части Донбасса значительно быстрее, чем рассчитывали в Киеве. Об этом в эфире канала Politeka рассказал украинский политолог Руслан Бортник.

Он признал, что наступление Вооруженных сил (ВС) России может ускориться, и, ссылаясь на украинских генералов, спрогнозировал, что РФ возьмет под контроль весь Донбасс осенью.

Как утверждает политолог, ускорению продвижения войск России способствует давление на логистику ВСУ и критический дефицит систем противовоздушной обороны (ПВО), из-за чего украинские подразделения лишаются способности удерживать оборонительные рубежи.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что ответственность за потерю Донбасса Владимир Зеленский полностью возложит на главкома ВСУ Александра Сырского. Он отметил, что увольнение Сырского уже обсуждается в офисе Зеленского.