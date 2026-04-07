Катар и Иран провели экстренные переговоры на фоне войны

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили развитие текущей эскалации на Ближнем Востоке и её последствия для региональной безопасности, сообщают РИА новости.

Аль Тани подчеркнул в беседе, что всеобъемлющее и прочное дипломатическое урегулирование остаётся единственным вариантом для разрешения кризиса, достижения безопасности и предотвращения дальнейшей напряжённости в регионе.

Ранее представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид аль-Ансари сообщил журналистам, что с момента начала нынешней эскалации официальные лица двух стран общались только один раз.

При этом Катар ранее проинформировал Соединённые Штаты о нежелании брать на себя роль посредника в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.